Гунько: был рад видеть в молодёжной сборной России ребят из академии «Спартака»

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько подвёл итоги товарищеского матча с молодёжной сборной России (5:5).
«Вернусь ко вчерашней встрече. 5:5 — так мои команды ещё не играли. Атакой доволен, действия команды в обороне не впечатлили, но в официальных матчах такая феерия повторится вряд ли.
Кержаков проверил нашу бдительность: ждали, что сборная сыграет в четыре защитника, что помогло бы нам в подготовке к «Уралу», он играет так. Но на разминке увидели, что соперник начнёт матч с тремя центральными защитниками, пришлось вносить коррективы. Было интересно посмотреть, как команда реагирует на изменения в установке.
Было важно проверить в деле наших новичков — Воробьёва и Липового, Брайана так назвать уже не могу, он полностью влился в коллектив. Воробьёв, кстати, забил наш первый гол в матче.
Было очень приятно видеть в сборной ребят из академии «Спартака». Бакалюк, Литвинов, Иосифов отыграли на приличном уровне. Было приятно это видеть", — написал Гунько в "Инстаграме".
- 6 сентября 2020
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