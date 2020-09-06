Луис Суарес намерен требовать у «Барселоны» компенсацию за расторжение контракта

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес намерен требовать от каталонского клуба финансовую компенсацию, сообщает Sky Sport Italia.



По информации источника, 33-летний уругвайский форвард в ярости из-за того, что «Барселона» решила с ним расстаться. Отмечается, что новый главный тренер каталонцев Рональд Куман сообщил Суаресу, что ему следует искать новый клуб, во время телефонного разговора, который продлился 90 секунд.



Сообщалось, что «Барселона» должна заплатить € 14 млн, чтобы расторгнуть контракт с Суаресом. При этом отмечалось, что «Ювентус», который заинтересован в услугах уругвайца, рассчитывает, что Суарес и «Барселона» расторгнут контракт по обоюдному согласию.



Луис Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 уругвайский форвард принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.

Луис Суарес согласовал контракт с «Ювентусом»