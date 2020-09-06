Канте стал первым игроком, совершившим минимум 10 отборов в 5 матчах за сборную подряд

Полузащитник «Челси» и сборной Франции Н'Голо Канте стал первым французским футболистом с 2006 года (год, с которого OptaJoe записывает статистику), который совершил минимум 10 отборов мяча в пяти матчах за сборную подряд.
Вчера, 5 сентября, хавбек принял участие в матче 1-го тура Лиги наций со сборной Швеции (1:0). Встреча прошла на стадионе «Френдс Арена» в Сольне (Швеция). Единственный мяч в этой встрече забил нападающий французов Килиан Мбаппе. 21-летний форвард вывел свою команду вперёд на 41-й минуте ударом с очень острого угла. На последних минутах матча в ворота Швеции был назначен пенальти, однако нападающий французской сборной Антуан Гризманн не смог удвоить преимущество своей команды.
В сезоне-2019/2020 Канте в 22 матчах за «Челси» забил три мяча и заработал четыре жёлтые карточки.
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