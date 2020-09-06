Шевченко: Лунин готов к вызову как в «Реале», так и в сборной Украины
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Испании поделился мнением о голкипере Андрее Лунине, вернувшемся в «Реал» из аренды в «Овьедо».
«У Лунина большой потенциал, поэтому он вернулся в „Реал“. Думаю, он готов к этому вызову. Как в клубе, так и в сборной. Он сыграл в нескольких матчах с нами и показал свой уровень. Я действительно доверяю ему», — приводит слова Шевченко Marca.
Матч 2-го тура группового этапа Лиги наций Испания — Украина состоится сегодня, 6 сентября, на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Начало встречи — в 21:45 мск. В 1-м туре подопечные Андрея Шевченко обыграли сборную Швейцарии (2:1).
Шевченко: испанский футбол всегда доминировал на международной арене, доминирует и сейчас
- 6 сентября 2020
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