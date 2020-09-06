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У «Реала» нет предложений по Бэйлу, клубы не хотят платить валлийцу требуемую зарплату

У «Реала» нет предложений по Бэйлу, клубы не хотят платить валлийцу требуемую зарплату
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал» не получал предложений о покупке нападающего Гарета Бэйла, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Бэйл неоднократно просил отпустить его в другой клуб, но никто не нуждается в услугах валлийца. Проблема в том, что у Гарета самая большая зарплата в «Реале» — € 15 млн в год. Нет команд, которые могут платить ему такую ​​сумму. Бэйл также не планирует снижать уровень заработка.

Сообщалось, что в трансфере футболиста заинтересован главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью.

Напомним, в сезоне-2019/2020 болельщики признали Бэйла худшим игроком в составе «Реала». В нынешнем сезоне чемпионата Испании он принял участие в 16 матчах, в которых забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи. Неоднократно сообщалось о конфликте между Бэйлом и Зиданом.

Жозе Моуринью хочет видеть Гарета Бэйла в «Тоттенхэме»
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