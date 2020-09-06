Сборная России сыграет в красной форме в матче Лиги наций с Венгрией
Сборная России сыграет в красной форме в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Венгрии. Комплект голкипера будет синим с голубыми вставками.
Фото можно посмотреть на странице сборной России в «Твиттере».
Матч обслужит бригада арбитров из Италии во главе с Маурицио Мариани. В бригаду войдут ассистенты Альберто Тегони и Даниэле Биндони. Резервный рефери — Даниэле Довери.
Матч 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Венгрия — Россия состоится сегодня, 6 сентября, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Начало — в 19:00 мск. Подопечные Станислава Черчесова со счётом 3:1 обыграли национальную команду Сербии в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций. Сборная Венгрии обыграла Турцию (1:0).
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