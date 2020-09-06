Ван де Бек: Бергвейн писал мне, чтобы узнать, буду ли играть за «Тоттенхэм»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек рассказал, что нападающий «Тоттенхэм Хотспур" Стивен Бергвейн пытался убедить его перейти в стан „шпор“.



«Стивен писал мне, чтобы узнать, буду ли играть за «Тоттенхэм». Но я выбрал «Манчестер Юнайтед». Чувствовал, что готов к следующему шагу. Пришло время покинуть «Аякс». Много общался с агентом, а потом мы достигли соглашения», — приводит слова ван де Бека AD.

Ван де Бек подписал с «Манчестер Юнайтед» пятилетний контракт. Хавбек — воспитанник «Аякса». В минувшем сезоне принял участие в 23 матчах чемпионата Нидерландов (22 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей и шести результативных передач, а также получил три жёлтые карточки.