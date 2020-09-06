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Девушка Альфонсо Дэвиса рассказала, как футболист позвал её на свидание

Девушка Альфонсо Дэвиса рассказала, как футболист позвал её на свидание
Футбол / Германия 0

Джордин Уитема, футболистка «Пари Сен-Жермен» и девушка защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса, рассказала, как канадец позвал её на свидание, когда футболисту было 16 лет.

Историю начал Дэвис. «Что-то внутри подсказало, чтобы я сказал именно это...» Уитема прервала футболиста: «Погоди, давай я расскажу. В общем, он сказал: „Мне просто интересно, хотела бы ты стать девушкой Альфонсо Дэвиса?“. „И ведь это сработало, так?“ — заключил Дэвис.

19-летний Альфонсо — выходец из Либерии. В раннем возрасте вместе с родителями переехал в Канаду. Карьеру начал в клубе MLS «Ванкувер Уайткэпс», откуда в 2019 году перешёл в «Баварию». В составе мюнхенского клуба помимо Лиги чемпионов Дэвис дважды выиграл чемпионат и Кубок Германии. В Бундеслиге сезона-2019/2020 провёл 29 матчей и забил 3 мяча.

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