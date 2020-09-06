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Венгрия — Россия: прямая трансляция матча начнётся в 19:00

Венгрия — Россия: прямая трансляция матча начнётся в 19:00
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Сегодня, 6 сентября, состоится матч Венгрия – Россия. Встреча 2-го тура Лиги B группового этапа Лиги наций УЕФА пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия), стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Венгрия — Россия.

Обслужит встречу итальянская бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. В бригаду войдут ассистенты Альберто Тегони и Даниеле Биндони. Резервный арбитр — Даниэле Довери.

Следующий матч сборных Венгрии и России на групповом этапе Лиги наций состоится 14 октября 2020 года. Соперниками Венгрии и России по группе 3 Лиги B Лиги наций УЕФА являются национальные команды Турции и Сербии.

Календарь Лиги наций сезона-2020/2021.

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