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Месси и Куман обсудят, останется ли аргентинец капитаном «Барселоны»

Месси и Куман обсудят, останется ли аргентинец капитаном «Барселоны»
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси проведёт личную встречу с главным тренером каталонской команды Рональдом Куманом, сообщает Sport.es.

По информации источника, одной из тем беседы будет капитанская повязка, которая сейчас принадлежит аргентинскому футболисту. Учитывая события последних дней, Месси может быть некомфортно исполнять роль первого капитана команды. Сообщается, что Куман готов принять любое решение Месси по этому вопросу.

Накануне Месси объявил, что остаётся в «Барселоне» ещё на один сезон. Аргентинец прошёл ПЦР-тест на коронавирус дома и сможет принять участие в тренировке каталонской команды, которая состоится завтра, 7 сентября, если результат его теста окажется отрицательным.

Месси прошёл тестирование на коронавирус и может завтра возобновить тренировки с «Барсой»
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