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«Наполи» требует у «Манчестер Сити» за Кулибали € 90 млн

«Наполи» требует у «Манчестер Сити» за Кулибали € 90 млн
Футбол / Англия 0

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может остаться в итальянском клубе ещё на сезон, сообщает Il Mattino.

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис ждёт от «Манчестер Сити» письменного предложения с суммой трансфера в € 90 млн. Если его не последует, сенегалец продолжит играть за неаполитанский клуб. При этом сам Кулибали, который уже согласовал четырёхлетний контракт с «горожанами» на € 8,5 млн в год, не против выступать за «Наполи» и дальше.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера 29-летнего Кулибали из «Наполи» в «Манчестер Сити» составит € 75 млн плюс бонусы.

В чемпионате Италии сезона-2019/2020 сенегалец провёл за «Наполи» 25 матчей, в которых получил 7 жёлтых карточек. Кулибали перешёл в «Наполи» из бельгийского «Генка» в 2014 году. Контракт защитника с клубом действителен до лета 2023 года.

«Манчестер Сити» предложил «Наполи» за Кулибали € 75 млн плюс бонусы
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