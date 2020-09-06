«Наполи» требует у «Манчестер Сити» за Кулибали € 90 млн

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может остаться в итальянском клубе ещё на сезон, сообщает Il Mattino.
Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис ждёт от «Манчестер Сити» письменного предложения с суммой трансфера в € 90 млн. Если его не последует, сенегалец продолжит играть за неаполитанский клуб. При этом сам Кулибали, который уже согласовал четырёхлетний контракт с «горожанами» на € 8,5 млн в год, не против выступать за «Наполи» и дальше.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера 29-летнего Кулибали из «Наполи» в «Манчестер Сити» составит € 75 млн плюс бонусы.
В чемпионате Италии сезона-2019/2020 сенегалец провёл за «Наполи» 25 матчей, в которых получил 7 жёлтых карточек. Кулибали перешёл в «Наполи» из бельгийского «Генка» в 2014 году. Контракт защитника с клубом действителен до лета 2023 года.
- 6 сентября 2020
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