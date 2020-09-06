Уэльс обыграл Болгарию в Лиге наций, забив победный гол на 94-й минуте

В матче 2-го тура Лиги наций УЕФА сборная Уэльса обыграла национальную команду Болгарии со счётом 1:0. Встреча состоялась в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити». Обслуживала матч португальская бригада арбитров во главе с Фабиу Вериссиму, ассистировали судьи на линиях Луиш Кампуш и Педру Мартинш.
Единственный гол был забит в компенсированное время второго тайма — на 94-й минуте автором забитого мяча стал Неко Уильямс.
Уэльс, набрав шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице 4-й группы дивизиона В. Болгария (1) — на 3-м месте.
В 3-м туре Уэльс на выезде сыграет со сборной Ирландии. Болгария в гостях встретится с Финляндией. Матчи состоятся 11 октября.
В матче 2-го тура Лиги наций в 1-й группе дивизиона D Андорра дома проиграла Фарерским островам со счётом 0:1.
- 6 сентября 2020
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