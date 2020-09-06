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Уэльс обыграл Болгарию в Лиге наций, забив победный гол на 94-й минуте

Уэльс обыграл Болгарию в Лиге наций, забив победный гол на 94-й минуте
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче 2-го тура Лиги наций УЕФА сборная Уэльса обыграла национальную команду Болгарии со счётом 1:0. Встреча состоялась в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити». Обслуживала матч португальская бригада арбитров во главе с Фабиу Вериссиму, ассистировали судьи на линиях Луиш Кампуш и Педру Мартинш.

Единственный гол был забит в компенсированное время второго тайма — на 94-й минуте автором забитого мяча стал Неко Уильямс.

Уэльс, набрав шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице 4-й группы дивизиона В. Болгария (1) — на 3-м месте.

В 3-м туре Уэльс на выезде сыграет со сборной Ирландии. Болгария в гостях встретится с Финляндией. Матчи состоятся 11 октября.

В матче 2-го тура Лиги наций в 1-й группе дивизиона D Андорра дома проиграла Фарерским островам со счётом 0:1.

Лига наций УЕФА. Лига D. Группа 1. 2-й тур
06 сентября 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Андорра
Окончен
0 : 1
Фарерские острова
0:1 Ольсен – 31'
Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 4. 2-й тур
06 сентября 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Уэльс
Окончен
1 : 0
Болгария
1:0 Уильямс – 90+4'
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