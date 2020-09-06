Агент: Ильзат Ахметов сможет играть не раньше середины октября

Ираклий Гегечкори, агент полузащитника московского ЦСКА Ильзата Ахметова, рассказал, когда его подопечный сможет вернуться на поле.

«В следующем туре чемпионата России со „Спартаком“ Ильзат не сыграет, это невозможно. Предположительно он сможет выйти на поле после следующей паузы на игры сборных (в середине октября. — Прим. „Чемпионата“). Это вполне реально.



Сейчас он тренируется бесконтактно. В начале октября, думаю, начнёт тренироваться без ограничений, а в середине октября, как наберёт форму, сможет играть. Но это будет решение тренера — выпускать его или нет», — приводит слова Гегечкори ТАСС.

Напомним, в июне Ахметов перенёс операцию на плече и пропустил часть прошлого сезона.

Ильзат Ахметов перешёл в ЦСКА летом 2018 года из казанского «Рубина» на правах свободного агента. В минувшем сезоне 22-летний футболист в 21 матче Российской Премьер-Лиги стал автором двух забитых мячей, отдал одну результативную передачу, а также заработал три жёлтые и одну красную карточки. Контракт полузащитника с московским клубом действует до лета 2022 года.