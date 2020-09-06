Луис Суарес в Барселоне сдаст экзамен по итальянскому языку

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес готовится сдать экзамен по итальянскому языку в Барселоне, сообщает Football Italia. Форвард продолжает готовиться к переходу в «Ювентус».
Уругвайскому футболисту нужно получить итальянский паспорт, чтобы не быть игроком из страны, находящейся за пределами Евросоюза. Суарес может получить паспорт, потому что у его жены есть итальянские корни. Экзамен у футболиста примут в итальянском консульстве в Барселоне уже завтра, 7 сентября.
Суарес согласовал контракт с «Ювентусом». Сообщалось, что «Барселона» должна заплатить € 14 млн, чтобы расторгнуть контракт с уругвайцем. При этом отмечалось, что «Ювентус», который заинтересован в услугах уругвайца, рассчитывает, что Суарес и «Барселона» расторгнут контракт по обоюдному согласию.
Луис Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 уругвайский форвард принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.
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