Новый владелец «Ромы» хочет сделать Тотти техническим директором

Бывший футболист «Ромы» Франческо Тотти может стать техническим директором римского клуба, сообщает Football Italia.
Новый владелец «Ромы» Дэн Фридкин хочет предложить Тотти должность технического директора, а в перспективе — пост вице-президента клуба. Тотти несколько раз встречался с генеральным директором «Ромы» Гвидо Фьенгой и встретится с Фридкином, когда он прибудет в Италию на следующей неделе. О назначении Тотти могут объявить 27 сентября.
Напомним, Тотти выступал в составе «Ромы» с 1992 по 2017 год, после чего был назначен на пост директора клуба. Два года спустя, в июне 2019-го, Тотти оставил пост и покинул «Рому». В феврале 2020 года экс-футболист основал в Риме два скаутинговых агентства.
В составе римской команды Тотти стал чемпионом Италии (сезон-2000/2001), дважды выигрывал Кубок (сезон-2006/2007, 2007/2008) и Суперкубок страны (2001, 2007). Кроме того, вместе со сборной Италии форвард стал чемпионом мира (2006).
- 6 сентября 2020
-
20:19
-
20:15
-
20:03
-
20:00
-
19:47
-
19:34
-
19:32
-
19:16
-
19:14
-
19:14
-
18:56
-
18:50
-
18:32
-
18:21
-
18:05
-
18:02
-
17:53
-
17:42
-
17:40
-
17:25
-
17:09
-
16:51
-
16:49
-
16:29
-
16:28
-
16:04
-
16:04
-
16:00
-
15:54
-
15:38
-
15:24
-
15:16
-
14:58
-
14:48
-
14:27