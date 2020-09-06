«Челси» подписал юного голкипера
17-летний вратарь «Бёртон Альбион» Тедди Шерман-Лоу перешёл в «Челси», сообщается на официальном сайте «пивоваров».
Условия трансфера не разглашаются. В следующем сезоне голкипер будет выступать за «Бёртон Альбион» на правах аренды.
«Это потрясающе, всё произошло так быстро. «Бёртон» дал мне многое, но теперь, надеюсь, я смогу развиваться дальше в составе «Челси». Я очень рад присоединиться к такому великому клубу, особенно потому, что он подписывает молодых игроков", — признался Шерман-Лоу.
В прошлом сезоне «Челси» финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав в 38 турах 66 очков. В 1-м туре нового сезона лондонский клуб на выезде сыграет с «Брайтон энд Хоув Альбион». Матч состоится 14 сентября.
«Челси» объявил о переходе Кая Хаверца. Этот трансфер стал рекордным для лондонского клуба
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