«Челси» подписал юного голкипера

17-летний вратарь «Бёртон Альбион» Тедди Шерман-Лоу перешёл в «Челси», сообщается на официальном сайте «пивоваров».

Условия трансфера не разглашаются. В следующем сезоне голкипер будет выступать за «Бёртон Альбион» на правах аренды.

«Это потрясающе, всё произошло так быстро. «Бёртон» дал мне многое, но теперь, надеюсь, я смогу развиваться дальше в составе «Челси». Я очень рад присоединиться к такому великому клубу, особенно потому, что он подписывает молодых игроков", — признался Шерман-Лоу.

В прошлом сезоне «Челси» финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав в 38 турах 66 очков. В 1-м туре нового сезона лондонский клуб на выезде сыграет с «Брайтон энд Хоув Альбион». Матч состоится 14 сентября.