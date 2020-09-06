Венгрия — Россия: Фернандес довёл счёт до разгромного

Защитник сборной России Марио Фернандес забил третий гол в матче с Венгрией. Счёт — 3:0, идёт второй тайм.

В самом начале второго тайма Далер Кузяев ускорился и прострелил в штрафную, Артём Дзюба принял мяч, развернулся и сделал передачу дальше, а Фернандес пробил уже по полупустым воротам.

Встреча 2-го тура лиги B группового этапа Лиги наций УЕФА проходит на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Венгрия — Россия.



Обслуживает встречу итальянская бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. В бригаду входят ассистенты Альберто Тегони и Даниеле Биндони. Резервный арбитр — Даниэле Довери.



Следующий матч сборных Венгрии и России на групповом этапе Лиги наций состоится 14 октября 2020 года. Соперниками Венгрии и России по группе 3 лиги B Лиги наций УЕФА являются национальные команды Турции и Сербии.