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Бонуччи: ван Дейк доказал, что заслуживает «Золотой мяч»

Бонуччи: ван Дейк доказал, что заслуживает «Золотой мяч»
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги наций УЕФА с командой Нидерландов.

«Лига наций — важный турнир, но жеребьёвка усложнила нам выполнение задачи по достижению первого места в группе. Впрочем, мы начали таким же образом и в прошлом году, но сохраняли шансы до последнего момента.

Нам повезло увидеть противостояние двух лучших защитников в мире — Джорджо Кьеллини и Вирджила ван Дейка. Я бы сказал, что они входят в пятёрку лучших.

Ван Дейк своей игрой в Премьер-лиге и на международной арене доказал, что заслуживает «Золотой мяч», а Кьеллини был лучшим игроком на протяжении 15 лет.

Стиль игры голландцев в обороне отличается от итальянского, они более сильны физически, а мы сосредоточены на тактике», — приводит слова Бонуччи Football Italia.

Манчини по ошибке оставил Кьеллини в запасе, поскольку не надел очки, когда смотрел состав
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