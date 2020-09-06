Бонуччи: ван Дейк доказал, что заслуживает «Золотой мяч»

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги наций УЕФА с командой Нидерландов.

«Лига наций — важный турнир, но жеребьёвка усложнила нам выполнение задачи по достижению первого места в группе. Впрочем, мы начали таким же образом и в прошлом году, но сохраняли шансы до последнего момента.



Нам повезло увидеть противостояние двух лучших защитников в мире — Джорджо Кьеллини и Вирджила ван Дейка. Я бы сказал, что они входят в пятёрку лучших.



Ван Дейк своей игрой в Премьер-лиге и на международной арене доказал, что заслуживает «Золотой мяч», а Кьеллини был лучшим игроком на протяжении 15 лет.



Стиль игры голландцев в обороне отличается от итальянского, они более сильны физически, а мы сосредоточены на тактике», — приводит слова Бонуччи Football Italia.