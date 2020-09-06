«Вулверхэмптон» купил защитника «Лиона» Марсала

«Вулверхэмптон» объявил о подписании контракта с бразильским защитником Фернандо Марсалом, выступавшим за «Лион».

«31-летний левый защитник, который помог «Лиону» выйти в полуфинал Лиги чемпионов прошлого сезона, подписал двухлетний контракт с «Вулверхэмптоном», — сообщает пресс-служба английского клуба.

Марсал перешёл в «Лион» в 2017 году из «Бенфики». С тех пор защитник сыграл 75 ​​матчей за французскую команду.

Вчера, 5 сентября, «Вулверхэмптон» подпиcал контракт с нападающим «Порту» Фабио Силвой. Сообщалось, что английский клуб заплатит за 18-летнего форварда «Порту» € 40 млн плюс бонусы. Силва стал 10-м португальским футболистом в составе «Вулверхэмптона», главным тренером которого является также португалец Нуну Эшпириту Санту.