«Вулверхэмптон» купил защитника «Лиона» Марсала
«Вулверхэмптон» объявил о подписании контракта с бразильским защитником Фернандо Марсалом, выступавшим за «Лион».
«31-летний левый защитник, который помог «Лиону» выйти в полуфинал Лиги чемпионов прошлого сезона, подписал двухлетний контракт с «Вулверхэмптоном», — сообщает пресс-служба английского клуба.
Марсал перешёл в «Лион» в 2017 году из «Бенфики». С тех пор защитник сыграл 75 матчей за французскую команду.
Вчера, 5 сентября, «Вулверхэмптон» подпиcал контракт с нападающим «Порту» Фабио Силвой. Сообщалось, что английский клуб заплатит за 18-летнего форварда «Порту» € 40 млн плюс бонусы. Силва стал 10-м португальским футболистом в составе «Вулверхэмптона», главным тренером которого является также португалец Нуну Эшпириту Санту.
«Вулверхэмптон» заплатит за 18-летнего форварда «Порту» € 40 млн
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