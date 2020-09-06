Ирландия дома проиграла Финляндии
В матче 2-го тура Лиги наций сборная Ирландии уступила команде Финляндии. Встреча проходила на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия) и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный мяч на 63-й минуте забил полузащитник финнов Фредрик Йенсен с передачи хавбека Роберта Тэйлора.
Встречу обслуживала итальянская бригада арбитров во главе с Фабио Мареской. Ему помогали Чиро Карбоне и Джорджо Перетти. Резервный арбитр — Марко Гуида.
После 2 туров Финляндия занимает второе место в группе 4 лиги В, набрав 3 очка. Ирландия (1) располагается на третьем месте.
В параллельном матче в группе 3 лиги С сборная Словении обыграла сборную Молдавии со счётом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Дамьян Бохар.
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