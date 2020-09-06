«Желаю, чтобы наш клуб процветал». Шатов поздравил «Урал» с 90-летием
Полузащитник казанского «Рубина» Олег Шатов поздравил екатеринбургский «Урал», которому исполнилось 90 лет.
«Дорогие болельщики «Урала». Я Олег Шатов. Вы меня, наверное, прекрасно знаете. Я хочу поздравить вас с 90-летием клуба. Хочу пожелать вам всего наилучшего. Чтобы наш клуб «Урал» процветал, чтобы добивался целей. Желательно, чтобы попали в еврокубки. Всем здоровья, успехов. Ваш Олег Шатов», – сказал игрок в видео, опубликованном в официальном «твиттере» «Урала».
30-летний Шатов выступал за «Урал» с 2007 по 2011 год. Летом 2020 года хавбек перешёл в «Рубин» из петербургского «Зенита» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне Шатов принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.
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