Черчесов: мы потеряли концентрацию и поплатились двумя голами. Так нельзя

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу в матче со сборной Венгрии (3:2).

«Играя на таком уровне, нельзя терять концентрацию. Мы её потеряли и поплатились двумя голами. Так нельзя», — приводит слова Черчесова пресс-служба УЕФА.

В матче 2-го тура Лиги наций сборная Венгрии проиграла национальной команде России со счётом 2:3. Счёт был открыт в первом тайме — на 15-й минуте автором забитого мяча стал Антон Миранчук, которому ассистировал Далер Кузяев. На 33-й минуте преимущество сборной России увеличил Магомед Оздоев с передачи Андрея Семёнова. В начале второго тайма счёт до крупного довёл Марио Фернандес с паса Артёма Дзюбы.

На 62-й минуте венгры сократили разрыв в счёте, гол забил Роланд Шаллаи с передачи Жолта Кальмара. Вскоре отставание хозяев до минимума сократил Неманья Николич, которому ассистировал Барнабаш Беше.