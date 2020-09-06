Антон Миранчук: такое бывает, ведёшь в счёте, а соперника нужно дожимать

Полузащитник сборной России Антон Миранчук прокомментировал победу команды в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Венгрии (3:2).



«В голевом моменте была хорошая комбинация, Зобнин вёл игрока, дал Кузяеву пас в свободную зону, и я Далеру кричал, что можно сразу стрелять, он это сделал, и я удачно исполнил момент. Посвящаю забитый мяч всей моей семье, брату, друзьям, всем, кто поддерживал меня. Рад, что победили, а я забил свой гол.

Начали пропускать, был переходный момент, где могли забить ещё один, наоборот пропустили. Такое бывает, теряешь концентрацию, когда ведёшь в счёте, а соперника нужно дожимать. Психологический момент. Думаю, мы сделаем выводы и исправимся.

Что касается Алексея, то мы общаемся каждый день, всё у него в порядке, в Италии тепло, футбольная атмосфера. Сейчас он вернулся в Москву для оформления рабочей визы и затем вернётся в Италию для восстановления и сборов", — сказал Миранчук в эфире телеканала «Матч Премьер».