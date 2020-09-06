Черчесов прокомментировал игру Миранчука и Кузяева

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре Далера Кузяева, Антона Миранчука, Юрия Жиркова и Юрия Газинского в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Венгрии (3:2).

«Кузяев вышел активно, помог нам. Плюс отслеживали состояние Жиркова. Антон Миранчук тоже вышел хорошо, нужна была свежесть, гол забил. Газинский вышел, чтобы перехватывать мячи», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче 2-го тура Лиги наций сборная Венгрии проиграла национальной команде России со счётом 2:3. Счёт был открыт в первом тайме — на 15-й минуте автором забитого мяча стал Антон Миранчук, которому ассистировал Далер Кузяев. На 33-й минуте преимущество сборной России увеличил Магомед Оздоев с передачи Андрея Семёнова.

В начале второго тайма счёт до крупного довёл Марио Фернандес с паса Артёма Дзюбы. На 62-й минуте венгры сократили разрыв в счёте, гол забил Роланд Шаллаи с передачи Жолта Кальмара. Вскоре отставание хозяев до минимума сократил Неманья Николич, которому ассистировал Барнабаш Беше. В оставшееся время российской команде удалось удержать победный счёт.