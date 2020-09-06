Фёдор Кудряшов: пропущенные голы в матче с Венгрией — это вопрос психологии
Защитник сборной России Фёдор Кудряшов поделился мнением о двух пропущенных голах в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА с национальной командой Венгрии (3:2).
«Наверное, это вопрос психологии. Быстрый третий гол нас немного успокоил, а на этом уровне такое не прощают. Но хочется сказать спасибо ребятам, что дотерпели и заработали важные три очка. Единственный плюс того, что нет зрителей, — это возможность слышать подсказки партнёров и тренерского штаба. Всё остальное — минусы. Все ребята хорошо подсказывали, в этом плане у нас проблем нет. С выходом Караваева схема осталась та же, нужно было освежить игру. По сборной и России соскучился, рад быть здесь», — сказал Кудряшов в эфире телеканала «Матч Премьер».
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