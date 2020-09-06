Бывший тренер сборной Украины стал отцом в 70 лет

Бывший главный тренер сборной Украины, экс-президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков стал отцом. 19 сентября ему исполнится 71 год.

34-летняя жена Конькова, Мария, сообщила о рождении дочки Саши на своей странице в «Инстаграме».

Анатолий Коньков — бывший футболист и тренер, играл на позиции полузащитника. Мастер спорта (1969), мастер спорта СССР международного класса (1975), заслуженный мастер спорта СССР (1982). В 1968—1974 годах играл за донецкий «Шахтёр». В 1972 году выступал в составе сборной СССР в финальном турнире чемпионата Европы. В 1975—1981 годах играл в киевском «Динамо». Тренировал сборную Украины в 1995 году.



С конца 2006 года — президент детского ФК «Старт» имени Анатолия Конькова. С 2008 по 2012 год — спортивный директор ФК «Сталь» Алчевск. В 2012—2015 годах занимал пост президента Федерации футбола Украины.