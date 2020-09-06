Бывший тренер сборной Украины стал отцом в 70 лет

Бывший главный тренер сборной Украины, экс-президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков стал отцом. 19 сентября ему исполнится 71 год.
34-летняя жена Конькова, Мария, сообщила о рождении дочки Саши на своей странице в «Инстаграме».
Анатолий Коньков — бывший футболист и тренер, играл на позиции полузащитника. Мастер спорта (1969), мастер спорта СССР международного класса (1975), заслуженный мастер спорта СССР (1982). В 1968—1974 годах играл за донецкий «Шахтёр». В 1972 году выступал в составе сборной СССР в финальном турнире чемпионата Европы. В 1975—1981 годах играл в киевском «Динамо». Тренировал сборную Украины в 1995 году.
С конца 2006 года — президент детского ФК «Старт» имени Анатолия Конькова. С 2008 по 2012 год — спортивный директор ФК «Сталь» Алчевск. В 2012—2015 годах занимал пост президента Федерации футбола Украины.
- 6 сентября 2020
-
23:06
-
22:53
-
22:44
-
22:41
-
22:35
-
22:28
-
22:15
-
22:04
-
22:02
-
21:52
-
21:46
-
21:45
-
21:40
-
21:35
-
21:31
-
21:24
-
21:22
-
21:16
-
20:54
-
20:48
-
20:41
-
20:27
-
20:25
-
20:19
-
20:15
-
20:03
-
20:00
-
19:47
-
19:34
-
19:32
-
19:16
-
19:14
-
19:14
-
18:56
-
18:50