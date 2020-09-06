Федун: Черчесов совершил довольно странные замены, которые сломали игру, мы еле отскочили

Владелец «Спартака» Леонид Федун раскритиковал решения главного тренера сборной России Станислава Черчесова по ходу матча 2-го тура Лиги наций УЕФА с национальной командой Венгрии (3:2).

«Игра была очень хорошая, качественная. Но после счёта 3:0 успокоились, плюс со стороны Станислава Черчесова были довольно странные замены, которые сломали игру, мы еле отскочили», — приводит слова Федуна ТАСС.

Сборная России, набрав в двух турах шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице группы 3 Лиги В. Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут с национальной командой Турции. Матч состоится 11 октября в Москве и начнётся в 21:45 мск. Стадион, на котором пройдёт матч, будет определён позднее.