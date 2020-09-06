Ансу Фати — самый молодой автор гола в истории сборной Испании
Нападающий сборной Испании Ансу Фати стал самым молодым автором гола в истории национальной команды.
Фати забил гол в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Украины (3:0, перерыв). Форвард отличился в возрасте 17 лет и 311 дней.
Ране Фати стал самым молодым дебютантом сборной Испании за последние 84 года. В матче 1-го тура Лиги наций УЕФА с Германией (1:1) футболист сыграл в возрасте 17 лет и 308 дней.
Фати является воспитанником «Барселоны». В прошлом сезоне нападающий принял участие в 24 матчах чемпионата Испании (11 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей, отдал одну результативную передачу, а также получил две жёлтые и одну красную карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
«Барселона» отказалась продать Ансу Фати «Манчестер Юнайтед» за € 150 млн
- 6 сентября 2020
-
23:06
-
22:53
-
22:44
-
22:41
-
22:35
-
22:28
-
22:15
-
22:04
-
22:02
-
21:52
-
21:46
-
21:45
-
21:40
-
21:35
-
21:31
-
21:24
-
21:22
-
21:16
-
20:54
-
20:48
-
20:41
-
20:27
-
20:25
-
20:19
-
20:15
-
20:03
-
20:00
-
19:47
-
19:34
-
19:32
-
19:16
-
19:14
-
19:14
-
18:56
-
18:50
Партнерский контент