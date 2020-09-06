Ансу Фати — самый молодой автор гола в истории сборной Испании

Нападающий сборной Испании Ансу Фати стал самым молодым автором гола в истории национальной команды.

Фати забил гол в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Украины (3:0, перерыв). Форвард отличился в возрасте 17 лет и 311 дней.

Ране Фати стал самым молодым дебютантом сборной Испании за последние 84 года. В матче 1-го тура Лиги наций УЕФА с Германией (1:1) футболист сыграл в возрасте 17 лет и 308 дней.

Фати является воспитанником «Барселоны». В прошлом сезоне нападающий принял участие в 24 матчах чемпионата Испании (11 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей, отдал одну результативную передачу, а также получил две жёлтые и одну красную карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.