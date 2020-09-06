Быстров: в эпизоде с первым голом Семёнов думал уже о РПЛ. Прилёг на диванчик полежать

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владимир Быстров прокомментировал победу национальной команды в матче 2-го тура Лиги наций с Венгрией (3:2).
«Уверенная победа с нервной концовкой. Когда перестали играть в футбол и подумали, что дело сделано, венгры встрепенулись и забили два гола. Черчесов провел ротацию по сравнению с предыдущим матчем и угадал, а тренер венгров оставил всё как было. Поэтому игроки не восстановились полностью, а наши были намного лучше в первые минуты. У Миранчука был шанс, который он не реализовал, а потом отличился. В футболе трудно вернуться в игру, если чуть-чуть расслабиться. Нам это продемонстрировали.
Мы расслабились, а потом не получилось собраться. Замены были сделаны, чтобы удержать результат. Третий гол — это просто издевательская комбинация. Дзюба не пожадничал, а отдал на Фернандеса. Артём просто за пивом вратаря отправил. В эпизоде с первым пропущенным мячом Семёнов просто думал уже о матчах чемпионата России. Побежал бы за мячом, и ничего бы не случилось. А так просто прилёг на диванчик полежать. Когда пропускали второй мяч, Семёнов просто смотрел футбол, а Николич выбежал из-за его спины.
Сейчас у всех хорошее настроение. Трудная победа, но есть результат. Мы видим, что у нас растёт хорошее поколение. Можно посмотреть на молодежную команду. Пусть они прогрессируют, а Черчесов за всеми внимательно следит. Всё великолепно. Две игры, 6 очков. Результат останется, а матч забудется. Был счёт 3:0, там уже ничего бы не поменялось", — цитирует Быстрова «Матч ТВ».
- 6 сентября 2020
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