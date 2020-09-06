Артём Дзюба: всех с непростой победой! 6 из 6

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба прокомментировал победу в матче 2-го тура Лиги наций с Венгрией (3:2).
«Всех с непростой победой! 6 очков из 6, идём дальше», — написал Дзюба на своей странице в «Инстаграме».
В матче 2-го тура Лиги наций сборная Венгрии проиграла национальной команде России со счётом 2:3. Встреча состоялась в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Счёт был открыт в первом тайме — на 15-й минуте автором забитого мяча стал Антон Миранчук, которому ассистировал Далер Кузяев. На 33-й минуте преимущество сборной России увеличил Магомед Оздоев с передачи Андрея Семёнова.
В начале второго тайма счёт до крупного довёл Марио Фернандес с паса Артёма Дзюбы. На 62-й минуте венгры сократили разрыв в счёте, гол забил Роланд Шаллаи с передачи Жолта Кальмара. Вскоре отставание хозяев до минимума сократил Неманья Николич, которому ассистировал Барнабаш Беше.
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