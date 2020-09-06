Гендиректор «Зенита» оценил игру Дзюбы в сборной России

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу сборной России в матче Лиги наций с Венгрией (3:2), а также оценил игру форварда петербургского клуба Артёма Дзюбы.

«В матче с Венгрией было уверенное преимущество со счётом 3:0, но потом начали его терять. Три очка — это три очка, но счёт скользкий. Тайм на тайм не приходится, здесь соперник был другой. Если смотреть по именам и клубам, в которых играют сербские сборники, их команда объективно сильнее; с Венгрией сразу взяли быка за рога и забили три хороших гола.

Не надо забывать, что в сборной игроки находятся в разном состоянии. Нравится то, что на поле была настоящая команда — это главный итог двух матчей Лиги наций.

Игра Дзюбы и Кузяева? Я и раньше говорил, что в сборной надо радоваться за всю команду, а уже потом за игроков тех или иных клубов. Но приятно, что игроки „Зенита“ внесли вклад и в эту победу. Дзюба не забил, но ушёл с поля с голевой передачей. Считаю, что он очень полезен был на поле, и голевой пас это подтвердил», — приводит слова Медведева ТАСС.