«Матч ТВ» не покажет матч ЦСКА — «Спартак»

Телеканал «Матч ТВ» не будет транслировать матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак».

Встречу, которая состоится 13 сентября, покажут на канале «Матч Премьер». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. В расписании трансляций «Матч ТВ» в это время значится матч чемпионата Франции «Монако» — «Нант».



Трансляции 7-го тура РПЛ



12 сентября, суббота



13:45. «Тамбов» — «Уфа» («Матч ТВ», «Матч Премьер»)



16:30. «Урал» — «Химки» («Матч Премьер»)



19:00. «Ахмат» — «Сочи» («Матч ТВ», «Матч Премьер»)



13 сентября, воскресенье



16:30. «Динамо» — «Рубин» («Матч Премьер»)



19:00. ЦСКА — «Спартак» («Матч Премьер»)



19:00. «Ротор» — «Краснодар» («Матч Футбол 1»).

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин ранее рассказал о своём восстановлении в преддверии матча с ЦСКА, который пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена».