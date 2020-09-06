«Матч ТВ» не покажет матч ЦСКА — «Спартак»

Телеканал «Матч ТВ» не будет транслировать матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак».
Встречу, которая состоится 13 сентября, покажут на канале «Матч Премьер». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. В расписании трансляций «Матч ТВ» в это время значится матч чемпионата Франции «Монако» — «Нант».
Трансляции 7-го тура РПЛ
12 сентября, суббота
13:45. «Тамбов» — «Уфа» («Матч ТВ», «Матч Премьер»)
16:30. «Урал» — «Химки» («Матч Премьер»)
19:00. «Ахмат» — «Сочи» («Матч ТВ», «Матч Премьер»)
13 сентября, воскресенье
16:30. «Динамо» — «Рубин» («Матч Премьер»)
19:00. ЦСКА — «Спартак» («Матч Премьер»)
19:00. «Ротор» — «Краснодар» («Матч Футбол 1»).
Нападающий «Спартака» Александр Кокорин ранее рассказал о своём восстановлении в преддверии матча с ЦСКА, который пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена».
- 7 сентября 2020
-
00:52
-
00:51
-
00:35
-
00:32
-
00:18
-
00:12
-
00:01
- 6 сентября 2020
-
23:46
-
23:41
-
23:36
-
23:34
-
23:27
-
23:06
-
22:53
-
22:44
-
22:41
-
22:35
-
22:28
-
22:15
-
22:04
-
22:02
-
21:52
-
21:46
-
21:45
-
21:40
-
21:35
-
21:31
-
21:24
-
21:22
-
21:16
-
20:54
-
20:48
-
20:41
-
20:27
-
20:25