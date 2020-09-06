Швейцария и Германия сыграли вничью в матче Лиги наций

В матче 2-го тура Лиги наций УЕФА сборные Швейцарии и Германии сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк». Обслуживала матч английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером, ассистировали судьи на линиях Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт.

Счёт был открыт в первом тайме — на 14-й минуте автором забитого мяча стал Илкай Гюндоган, которому ассистировал Маттиас Гинтер. Швейцарская национальная команда отыгралась на 57-й минуте, гол забил Сильван Видмер с передачи Брила Эмболо.

Сборная Германии, набрав два очка, занимает третье место в группе 4 лиги А. Швейцария (1) — на 4-м месте. В следующем туре Германия в выездном матче встретится с Украиной, а Швейцария в гостях сыграет с Испанией. Матчи состоятся 10 октября.