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Швейцария и Германия сыграли вничью в матче Лиги наций

Швейцария и Германия сыграли вничью в матче Лиги наций
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче 2-го тура Лиги наций УЕФА сборные Швейцарии и Германии сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк». Обслуживала матч английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером, ассистировали судьи на линиях Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт.

Счёт был открыт в первом тайме — на 14-й минуте автором забитого мяча стал Илкай Гюндоган, которому ассистировал Маттиас Гинтер. Швейцарская национальная команда отыгралась на 57-й минуте, гол забил Сильван Видмер с передачи Брила Эмболо.

Сборная Германии, набрав два очка, занимает третье место в группе 4 лиги А. Швейцария (1) — на 4-м месте. В следующем туре Германия в выездном матче встретится с Украиной, а Швейцария в гостях сыграет с Испанией. Матчи состоятся 10 октября.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 4. 2-й тур
06 сентября 2020, воскресенье. 21:45 МСК
Швейцария
Окончен
1 : 1
Германия
0:1 Гюндоган – 14'   1:1 Видмер – 57'
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