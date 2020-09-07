Леонардо: «ПСЖ» взволновало известие о желании Месси уйти из «Барселоны»

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо прокомментировал информацию о том, что клуб проявлял интерес к аргентинскому нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.

«Сейчас финансовая ситуация довольно сложная. Но нас взволновало известие о желании Месси уйти из «Барселоны». В тот момент мы спросили себя: «Неужели это возможно?» Есть футболисты, переходы которых вообще не обсуждаются. Бекхэм заканчивал карьеру в «ПСЖ», но я не знаю окажется ли Месси в Париже", — приводит слова Леонардо Goal со ссылкой на Canal+.

Напомним, что 33-летний Месси хотел покинуть «Барселону» из-за несогласия с действиями руководства каталонского клуба. Впрочем, «Барселона» отказалась отпускать форварда, так как у него действует контракт до лета 2021 года.