Леонардо: «ПСЖ» взволновало известие о желании Месси уйти из «Барселоны»
Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо прокомментировал информацию о том, что клуб проявлял интерес к аргентинскому нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.
«Сейчас финансовая ситуация довольно сложная. Но нас взволновало известие о желании Месси уйти из «Барселоны». В тот момент мы спросили себя: «Неужели это возможно?» Есть футболисты, переходы которых вообще не обсуждаются. Бекхэм заканчивал карьеру в «ПСЖ», но я не знаю окажется ли Месси в Париже", — приводит слова Леонардо Goal со ссылкой на Canal+.
Напомним, что 33-летний Месси хотел покинуть «Барселону» из-за несогласия с действиями руководства каталонского клуба. Впрочем, «Барселона» отказалась отпускать форварда, так как у него действует контракт до лета 2021 года.
Месси: президент «Барселоны» не сдержал своё слово
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