Фати: перед матчем Луис Энрике посоветовал играть в своё удовольствие

Нападающий сборной Испании Ансу Фати, ставший самым молодым автором гола в истории национальной команды, прокомментировал матч с Украиной (4:0).

«Кажется, я стал 800-м футболистом, сыгравшим за сборную Испании. Горжусь этим. За долгое время за команду поиграло немало классных игроков. Я невероятно горд тем, чего добился во время полноценного дебюта за сборную Испании. Перед выходом на поле тренер сказал мне, что такой матч в карьере бывает только один, и посоветовал сыграть в своё удовольствие», — приводит слова Фати пресс-служба УЕФА.

Форвард отличился в возрасте 17 лет и 311 дней. Ранее Фати стал самым молодым дебютантом сборной Испании за последние 84 года. В матче 1-го тура Лиги наций УЕФА с Германией (1:1) футболист сыграл в возрасте 17 лет и 308 дней.



Фати является воспитанником «Барселоны». В прошлом сезоне нападающий принял участие в 24 матчах чемпионата Испании (11 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей, отдал одну результативную передачу, а также получил две жёлтые и одну красную карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.