Фати: перед матчем Луис Энрике посоветовал играть в своё удовольствие

Нападающий сборной Испании Ансу Фати, ставший самым молодым автором гола в истории национальной команды, прокомментировал матч с Украиной (4:0).
«Кажется, я стал 800-м футболистом, сыгравшим за сборную Испании. Горжусь этим. За долгое время за команду поиграло немало классных игроков. Я невероятно горд тем, чего добился во время полноценного дебюта за сборную Испании. Перед выходом на поле тренер сказал мне, что такой матч в карьере бывает только один, и посоветовал сыграть в своё удовольствие», — приводит слова Фати пресс-служба УЕФА.
Форвард отличился в возрасте 17 лет и 311 дней. Ранее Фати стал самым молодым дебютантом сборной Испании за последние 84 года. В матче 1-го тура Лиги наций УЕФА с Германией (1:1) футболист сыграл в возрасте 17 лет и 308 дней.
Фати является воспитанником «Барселоны». В прошлом сезоне нападающий принял участие в 24 матчах чемпионата Испании (11 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей, отдал одну результативную передачу, а также получил две жёлтые и одну красную карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
- 7 сентября 2020
-
00:52
-
00:51
-
00:35
-
00:32
-
00:18
-
00:12
-
00:01
- 6 сентября 2020
-
23:46
-
23:41
-
23:36
-
23:34
-
23:27
-
23:06
-
22:53
-
22:44
-
22:41
-
22:35
-
22:28
-
22:15
-
22:04
-
22:02
-
21:52
-
21:46
-
21:45
-
21:40
-
21:35
-
21:31
-
21:24
-
21:22
-
21:16
-
20:54
-
20:48
-
20:41
-
20:27
-
20:25