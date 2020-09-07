Серхио Рамос вышел на 8-е место среди лучших бомбардиров в истории сборной Испании

Защитник сборной Испании Серхио Рамос вышел на 8-е место среди лучших бомбардиров в истории национальной команды.

Рамос сделал дубль в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА с командой Украины (4:0). Таким образом, на счету футболиста стало 23 гола в составе сборной Испании. По этому показателю он догнал Альфредо Ди Стефано.

Топ-10 лучших бомбардиров в составе сборной Испании выглядит следующим образом:



1. Давид Вилья – 59 голов

2. Рауль – 44

3. Фернандо Торрес – 38

4. Давид Сильва – 35

5. Фернандо Йерро – 29

6. Фернандо Морьентес – 27

7. Эмилио Бутрагеньо – 26

8-9. Альфредо Ди Стефано – 23

8-9. Серхио Рамос – 23

10. Хулио Салинас – 22.

Следующий матч сборная Испании проведёт 10 октября на своём поле с командой Швейцарии.