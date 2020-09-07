Серхио Рамос вышел на 8-е место среди лучших бомбардиров в истории сборной Испании
Защитник сборной Испании Серхио Рамос вышел на 8-е место среди лучших бомбардиров в истории национальной команды.
Рамос сделал дубль в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА с командой Украины (4:0). Таким образом, на счету футболиста стало 23 гола в составе сборной Испании. По этому показателю он догнал Альфредо Ди Стефано.
Топ-10 лучших бомбардиров в составе сборной Испании выглядит следующим образом:
1. Давид Вилья – 59 голов
2. Рауль – 44
3. Фернандо Торрес – 38
4. Давид Сильва – 35
5. Фернандо Йерро – 29
6. Фернандо Морьентес – 27
7. Эмилио Бутрагеньо – 26
8-9. Альфредо Ди Стефано – 23
8-9. Серхио Рамос – 23
10. Хулио Салинас – 22.
Следующий матч сборная Испании проведёт 10 октября на своём поле с командой Швейцарии.
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