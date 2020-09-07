Польский хавбек в Китае забил гол в стиле Месси и Марадоны
Польский полузащитник «Чунцин Лифань» Адриан Межеевски отметился красивым голом в матче 9-го тура чемпионата Китая с «Тяньцзинь Тэда» (2:1).
В середине первого тайма Межеевски подхватил мяч в центре поля, дошёл до штрафной соперника, по пути обыграв нескольких соперников, и отправил мяч в сетку.
В социальных сетях гол поляка сравнили со знаменитыми голами аргентинских нападающих Лионеля Месси и Диего Марадоны, которые забивали в ворота «Хетафе» и сборной Англии соответственно.
33-летний Межеевски перешёл в «Чунцин Лифань» в феврале 2019 года из «Чанчунь Ятай». Сумма трансфера составила € 1 млн. В нынешнем сезоне польский полузащитник принял участие в семи матчах чемпионата Китая, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.
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