Польский хавбек в Китае забил гол в стиле Месси и Марадоны

Польский полузащитник «Чунцин Лифань» Адриан Межеевски отметился красивым голом в матче 9-го тура чемпионата Китая с «Тяньцзинь Тэда» (2:1).

В середине первого тайма Межеевски подхватил мяч в центре поля, дошёл до штрафной соперника, по пути обыграв нескольких соперников, и отправил мяч в сетку.

В социальных сетях гол поляка сравнили со знаменитыми голами аргентинских нападающих Лионеля Месси и Диего Марадоны, которые забивали в ворота «Хетафе» и сборной Англии соответственно.

33-летний Межеевски перешёл в «Чунцин Лифань» в феврале 2019 года из «Чанчунь Ятай». Сумма трансфера составила € 1 млн. В нынешнем сезоне польский полузащитник принял участие в семи матчах чемпионата Китая, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.