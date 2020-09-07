Владислав Радимов о 6:0 в матче с «Казанкой»: вернули долг, а может, бумеранг сработал

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал победу в матче ПФЛ с «Казанкой» со счётом 6:0.

«Не знаю, как там насчёт закона бумеранга, но! Пару лет назад молодежка «Зенита» проиграла дублю «Локомотива» 0:6. А сегодня вот «Зенит-2» сделал» «Казанку»-Локо 6:0! Я вот думаю, что просто пацаны оказались настоящими джентльменами и, повзрослев, вернули долг. А может, бумеранг сработал. Но точно знаю, что горжусь каждым в Зените-2! Их трудоспособностью и силой воли! Когда-то перед играми в раздевалке мы вешали мотивирующие цитаты спортсменов. Так вот одну из них пацаны точно доказывают: «Если ты не готов трудиться, значит, ты готов проиграть»! Вы бы знали, сколько и как мы теперь работаем!

Мы очень плохо начали чемпионат — ну, всякое бывает. Наверное, плохой старт и нужен был для того, чтобы мы, набив шишки, сделали выводы. И результат не только на табло — но и в работе! Короче, мы все молодцы. Традиционный привет недоброжелателям. Как там вам живётся? Сегодня не очень, наверное? Но главное — вы не расстраивайтесь и продолжайте над собой работать. Вообще, конечно, хочется, чтобы победы стали нашей привычкой. Поэтому не позволяем себе расслабиться, а работаем ещё больше! Всех — с победой!

P.S. А как приятно, когда после матча сыплются поздравления от птенцов, уже вылетевших из гнезда — наших бывших игроков! Выясняется, всё же смотрят, переживают, болеют за нас! Спасибо вам! Память и благодарность — великие вещи», — написал Радимов в своём «инстаграме".