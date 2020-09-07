Леонардо назвал лучших футболистов в мире после Месси и Роналду
Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо считает нападающих французского клуба Килиана Мбаппе и Неймара лучшими футболистами в мире после форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
«Мы хотим продолжать работать с Неймаром и Мбаппе. Это ясно для всех. Иметь двух таких игроков в одной команде — это здорово. Месси и Роналду были каждый в своём собственном клубе. У нас есть два лучших футболиста в мире после Месси и Роналду», — приводит слова Леонардо Goa lсо ссылкой на Canal +.
Напомним, по итогам прошлого сезона «ПСЖ» стал победителем чемпионата Франции. Также команда выиграла Кубок Франции и Кубок лиги. В Лиге чемпионов парижане добрались до финала, где проиграл мюнхенской «Баварии» со счётом 0:1.
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