Килиан Мбаппе призвал «ПСЖ» купить новых футболистов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе считает, что клубу необходимо купить новых игроков, чтобы бороться за победу в Лиге чемпионов.

«Конечно, я оптимистично настроен в том, что мы выиграем Лигу чемпионов. Мы должны верить в это, потому что, если мы не поверим, никто не поверит за нас. Это футбол, и ты должен это пережить. Многие команды проиграли финал и выиграли год спустя. Очевидно, к этому финалу «ПСЖ» вырос. Раньше мы доходили только до четвертьфинала, а теперь преодолели этот барьер. Нам нужно покупать новых футболистов. Я надеюсь, что у нас будут хорошие новички и мы сможем добиться большего в новом сезоне», — приводит слова Мбаппе Daily Mail со ссылкой на Telefoot.

В финале Лиги чемпионов сезона-2019/20 «ПСЖ» проиграл мюнхенской «Баварии».