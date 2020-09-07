Рашфорд раскритиковал британского депутата за слова о голодных детях

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд раскритиковал члена британского парламента Кевина Холлинрейка за его ответ по поводу голодных детей в обществе. В своём «твиттере» Холлинрейк написал, что кормить своих детей – это обязанность родителей.

«Я бы посоветовал вам поговорить с семьями, прежде чем писать в «Твиттере». По сей день я не встречал ни одного родителя, который не хотел бы или не чувствовал ответственности за кормление своих детей. Отложим в сторону, что это комментарий от депутата. Именно такие комментарии мешают людям говорить правду и просить о помощи. Нам нужно начать воодушевлять друг друга. У меня был бы такой же ответ любому, кто напишет об этом», — ответил Рашфорд депутату в своём «твиттере».

В прошлом сезоне АПЛ Рашфорд принял участие в 31 матче, в которых забил 17 голов и сделал 7 результативных передач.