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Серхио Рамос: Луис Энрике выстраивает крепкую сборную Испании

Серхио Рамос: Луис Энрике выстраивает крепкую сборную Испании
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Защитник сборной Испании Серхио Рамос выразил мнение об игре 2-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Украины (4:0).

«Я рад, что сегодня вечером забил за сборную, но лучше всего то, что мы набрали требуемые три очка. Мы выиграли, не пропустив ни единого мяча, это важно. Постепенно Луис Энрике выстраивает крепкую сборную.

Любой молодой игрок, который со своим клубом зарабатывает право приехать и играть за Испанию, должен принять свою роль и ответственность. Футболисты не должны получать право играть за сборную Испании только за то, что они имеют большие перспективы», — цитирует Рамоса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Серхио Рамос, ставший автором одного из забитых мячей в игре со сборной Украины, вышел на 8-е место среди лучших бомбардиров в истории сборной Испании.

Серхио Рамос вышел на 8-е место среди лучших бомбардиров в истории сборной Испании
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