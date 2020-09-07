Скандал на US Open и победа сборной России над Венгрией в Лиге наций. Главное к утру

Новак Джокович стал виновником скандальной ситуации на US Open — 2020, вторая победа сборной России в Лиге наций и матч на ноль от Антона Худобина в игре «Далласа» с «Вегасом» в НХЛ – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. Новака Джоковича дисквалифицировали на US Open за агрессивное поведение.

2. Россия в гостях обыграла Венгрию, едва не упустив преимущество в три мяча.

3. Пьер Гасли выиграл Гран-при Италии, Сайнс — второй, Хэмилтон — седьмой, Квят — девятый.

4. Шат-аут Худобина помог «Далласу» открыть счёт в серии с «Вегасом».

5. Сборная Испании разгромила Украину в Лиге наций, Рамос оформил дубль.

6. Федун: Черчесов в матче с Венгрией совершил довольно странные замены, которые сломали игру, мы еле отскочили.

7. «Ак Барс» в Казани обыграл СКА.

8. Аршавин: Кокорин — сильнейший нападающий России. По игровым качествам он лучше Дзюбы.