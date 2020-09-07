«Челси» близок к покупке вратаря «Ренна» Менди

Лондонский «Челси» может в скором времени совершить очередное приобретение в это трансферное окно.



Как сообщает журналист Кевин Палмер в своём «твиттере», синие близки к покупке вратаря «Ренна» Эдуарда Менди. Переговоры между клубами находятся на решающей стадии. При этом отмечается, что сенегалец не единственный кандидат на роль вратаря английской команды.



В конце августа сообщалось, что «Челси» предложил «Ренну» € 20 млн за Менди. На тот момент французский клуб ещё не ответил лондонцам. Первое предложение синих по игроку было отклонено.



Менди защищает цвета «Ренна» с 2019 года, а ранее выступал за «Реймс». В минувшем, завершённом досрочно, сезоне чемпионата Франции 28-летний голкипер провёл 24 матча и пропустил 19 голов.

«Челси» подписал юного голкипера