«Челси» близок к покупке вратаря «Ренна» Менди
Лондонский «Челси» может в скором времени совершить очередное приобретение в это трансферное окно.
Как сообщает журналист Кевин Палмер в своём «твиттере», синие близки к покупке вратаря «Ренна» Эдуарда Менди. Переговоры между клубами находятся на решающей стадии. При этом отмечается, что сенегалец не единственный кандидат на роль вратаря английской команды.
В конце августа сообщалось, что «Челси» предложил «Ренну» € 20 млн за Менди. На тот момент французский клуб ещё не ответил лондонцам. Первое предложение синих по игроку было отклонено.
Менди защищает цвета «Ренна» с 2019 года, а ранее выступал за «Реймс». В минувшем, завершённом досрочно, сезоне чемпионата Франции 28-летний голкипер провёл 24 матча и пропустил 19 голов.
«Челси» подписал юного голкипера
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