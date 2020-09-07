У Регилона диагностировано растяжение лодыжки

Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Регилон получил травму в матче 2-го тура Лиги наций с Украиной (4:0).

По информации пресс-службы сборной, у футболиста диагностировано растяжение левой лодыжки. О сроках восстановления пока не сообщается. Сообщалось, что несколько клубов претендует на защитника, так как в Мадриде на него не рассчитывают.

Напомним, защитник испанцев Серхио Рамос забил первый гол на 3-й минуте, реализовав пенальти. На 26-й минуте он оформил дубль. Спустя три минуты Ансу Фати сделал счёт разгромным. Он легко ушёл от Харатина на левом фланге атаки у чужой штрафной и пробил в дальний угол ворот. Мяч рикошетом от штанги залетел в сетку.



Точку в матче поставил Ферран Торрес на 84-й минуте. После подачи с правого фланга атаки в штрафную сборной Украины Кривцов головой сбросил мяч прямо к Торресу, и тот ударом в касание поразил дальний угол ворот.