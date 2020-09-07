Уткин: я черчесоскептик. Не вижу у сборной России завтрашнего дня

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал победы сборной России в стартовых матчах Лиги наций с Сербией (3:1) и Венгрией (3:2).
«Я являюсь сборноскептиком. Или черчесоскептиком. Это в данном случае одно и то же. И я никогда не разделяю эйфории, которая бывает с ними связана. Почему? Как я уже говорил много раз, не вижу у сборной завтрашнего дня. Завтрашний день не должен наступать сегодня, это не кино. Но он должен угадываться, просматриваться и так далее. Сейчас я вижу команду, которая сохраняет себя из последних сил. Пока у неё это получается очень неплохо, надо отдать ей должное, но она выигрывает за счёт связей, наработанных и отработанных достаточно давно.
Сборная России может достаточно стабильно обыгрывать команды, которые ей уступают или примерно равны по общим качествам. Она оказывается наиболее стабильной сборной-середняком. Но в Лиге наций мы в следующем году поднимаемся в высший дивизион, а там собраны команды, с которыми сборная России играть не может. Она им всегда проигрывает», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.
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