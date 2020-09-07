Артём Ребров провёл выходные в Крыму

Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров опубликовал фотографии с отдыха.

«Нереально крутые выходные в Крыму, в классной компании. Спасибо», — написал Ребров.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" футболиста.

Ребров защищает цвета «Спартака» с 2011 года. В минувшем сезоне 36-летний голкипер принял участие в одном матче российского национального чемпионата и пропустил 2 мяча.

«Спартак», набрав 14 очков в 6 матчах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На второй строчке располагается петербургский «Зенит» (13), в тройку также входит «Сочи» (12).



13 сентября в матче 7-го тура чемпионата России подопечным Доменико Тедеско предстоит дерби с московским ЦСКА. Матч пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.