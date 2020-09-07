Артём Ребров провёл выходные в Крыму

Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров опубликовал фотографии с отдыха.
«Нереально крутые выходные в Крыму, в классной компании. Спасибо», — написал Ребров.
Фото можно посмотреть в "инстаграме" футболиста.
Ребров защищает цвета «Спартака» с 2011 года. В минувшем сезоне 36-летний голкипер принял участие в одном матче российского национального чемпионата и пропустил 2 мяча.
«Спартак», набрав 14 очков в 6 матчах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На второй строчке располагается петербургский «Зенит» (13), в тройку также входит «Сочи» (12).
13 сентября в матче 7-го тура чемпионата России подопечным Доменико Тедеско предстоит дерби с московским ЦСКА. Матч пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
- 7 сентября 2020
-
11:27
-
11:04
-
11:02
-
10:45
-
10:35
-
10:21
-
10:19
-
10:05
-
09:55
-
09:45
-
09:33
-
09:22
-
09:16
-
09:02
-
08:30
-
07:00
-
06:48
-
05:25
-
04:05
-
03:27
-
02:40
-
02:24
-
01:18
-
00:52
-
00:51
-
00:35
-
00:32
-
00:18
-
00:12
-
00:01
- 6 сентября 2020
-
23:46
-
23:41
-
23:36
-
23:34
-
23:27