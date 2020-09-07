«Челси» представил третью форму на новый сезон. Она красно-синяя

Лондонский «Челси» на своём официальном сайте представил необычный третий комплект игровой формы на сезон-2020/2021.
Экипировка выполнена в ярко-красном и синем цветах. На футболке размещены вертикальные полосы. Уточняется, что шорты будут красные, а гетры – синие.
Фото: Официальный сайт ФК «Челси»
В минувшем сезоне, ставшем для Фрэнка Лэмпарда первым на посту главного тренера, «Челси» занял четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов. В 38 турах лондонский коллектив набрал 66 очков и по дополнительным показателям уступил расположившемуся строчкой выше «Манчестер Юнайтед». Чемпионом стал «Ливерпуль» (99), а вторым финишировал «Манчестер Сити» (81). Ближайший преследователь «Челси», «Лестер Сити», отстал на 4 очка.
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