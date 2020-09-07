Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Челси» представил третью форму на новый сезон. Она красно-синяя

«Челси» представил третью форму на новый сезон. Она красно-синяя
Футбол / Англия 0

Лондонский «Челси» на своём официальном сайте представил необычный третий комплект игровой формы на сезон-2020/2021.

Экипировка выполнена в ярко-красном и синем цветах. На футболке размещены вертикальные полосы. Уточняется, что шорты будут красные, а гетры – синие.

Фото: Официальный сайт ФК «Челси»

В минувшем сезоне, ставшем для Фрэнка Лэмпарда первым на посту главного тренера, «Челси» занял четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов. В 38 турах лондонский коллектив набрал 66 очков и по дополнительным показателям уступил расположившемуся строчкой выше «Манчестер Юнайтед». Чемпионом стал «Ливерпуль» (99), а вторым финишировал «Манчестер Сити» (81). Ближайший преследователь «Челси», «Лестер Сити», отстал на 4 очка.

«Челси» близок к покупке вратаря «Ренна» Менди
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020