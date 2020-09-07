«Тоттенхэм» представил третий комплект формы на сезон, выполненный в жёлтом цвете

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» представил третий комплект формы на сезон-2020/2021.
Футболка и шорты выполнены в жёлтом цвете. Рукава и воротник футболки, а также гетры имеют окантовку в тёмно-синем цвете. По центру располагается логотип спонсора и символ команды — чёрный петух Чарли. Техническим спонсором комплекта является фирма Nike.
Видео можно посмотреть в "твиттере" лондонского клуба. В презентационном ролике приняли участие футболисты мужской и женской команд.
В минувшем сезоне подопечные Жозе Моуринью заняли шестое место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги, набрав 59 очков. Новый сезон лондонцы начнут матчем с «Эвертоном» 13 сентября.
Вчера, 6 сентября, пресс-служба клуба опубликовала видео, на котором запечатлена экскурсия членов команды по крыше стадиона.
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