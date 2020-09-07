«Интер» показал футболку из третьего комплекта формы в стиле 1990-х годов

Миланский «Интер» представил футболку из третьего комплекта формы на сезон-2020/2021.
Футболка имеет полосатый рисунок в чёрном и сером цветах. На воротнике и рукавах синие окантовки. По центру располагается логотип клуба и название спонсора. Техническим спонсором комплекта является фирма Nike.
«Форма, которую будут носить на матчах европейских соревнований в следующем сезоне, отражает стиль футболок 1990-х годов», — говорится в сообщении на сайте клуба.
Фото можно посмотреть в "твиттере" миланского клуба.
Миланский клуб, набрав 82 очка, занял по итогам чемпионата Италии второе место. Подопечные Антонио Конте отстали от лидера, туринского «Ювентуса», всего на один балл.
Сообщалось, что в ближайшее время клуб подпишет новых футболистов. К миланской команде должны присоединиться полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль, а также защитник «Ромы» Александар Коларов. Стало также известно, что клуб покинет защитник Диего Годин, которым интересуется «Ренн».
- 7 сентября 2020
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